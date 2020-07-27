Россияне могут подвергнуть риску свою жизни в Турции из-за кондиционеров с COVID-19

Отдых на курортах Турции может быть небезопасным из-за кондиционеров в турецких отелях. Сообщается, что установки могут быть возможными переносчиками коронавируса по системе вентиляции.

Владельцам отелей, возможно, придется отключить кондиционеры, заменив их на вентиляторы, если версия о передаче COVID-19 через систему подтвердится. Об этом сообщил эксперт в сфере ЖКХ Владислав Воронков, передает Nation News.

СМИ также информировали о появлении новых вспышек коронавируса в Турции, в стране зарегистрировано более 200 случаев. Директор "Турпомощи" Александр Осауленко отметил, что в республике даже не требуют справки о тесте на коронавирус.

Авиасообщение между Турцией и Россией возобновится с 1 августа. При этом турецкие курорты продолжают оставаться небезопасным местом для отдыхающих.