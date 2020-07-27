Возврат в устаревшие форматы обсуждения международных вопросов России не нужен, заявил глава "Единой России" Дмитрий Медведев, комментируя возможность возвращения РФ в G7.

Медведев в своем Facebook-аккаунте указал, что в настоящее время продолжаются стенания прежних партнеров РФ по G8 на тему "не пустим Россию обратно, пока не отдадите Крым и не отрегулируете ситуацию в Донбассе".

Глава "Единой России" подчеркнул, что мир сильно изменился, и без участия КНР, Индии и ряда других стран ничего обсуждать нельзя. Помимо того, ценность G7 на сегодняшний день крайне сомнительна на фоне G20 и других международных форматов.

"Нет, продолжают талдычить про Крым и Украину как условие возрождения "восьмерки", — указал Медведев.

В заключение он добавил, что Крым навсегда вернулся в РФ, а урегулирование на юго-востоке – вопрос самой Украины.