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Антироссийские СМИ могут обязать публиковать материалы со специальной маркировкой
Власти РФ могут ввести штраф за участие в тренингах нежелательных организаций за рубежом

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18:50   27 Июля 2020
Политика

Медведев назвал крайне сомнительной ценность G7

Медведев назвал крайне сомнительной ценность G7

Возврат в устаревшие форматы обсуждения международных вопросов России не нужен, заявил глава "Единой России" Дмитрий Медведев, комментируя возможность возвращения РФ в G7.

Медведев в своем Facebook-аккаунте указал, что в настоящее время продолжаются стенания прежних партнеров РФ по G8 на тему "не пустим Россию обратно, пока не отдадите Крым и не отрегулируете ситуацию в Донбассе".

Глава "Единой России" подчеркнул, что мир сильно изменился, и без участия КНР, Индии и ряда других стран ничего обсуждать нельзя. Помимо того, ценность G7 на сегодняшний день крайне сомнительна на фоне G20 и других международных форматов.

"Нет, продолжают талдычить про Крым и Украину как условие возрождения "восьмерки", — указал Медведев.

В заключение он добавил, что Крым навсегда вернулся в РФ, а урегулирование на юго-востоке – вопрос самой Украины.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #медведев #g7

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