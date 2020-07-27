Валуев высказался за ужесточение требований к содержанию животных в цирках

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался за ужесточение требований регламента о содержании животных в цирках. Народный избранник объяснил инициативу соображениями гуманизма.

«Этот регламент может быть более гуманизирован по отношению к животным. Тогда цирки либо будут терпеть убытки и оставлять животных у себя, либо со временем откажутся от этого [содежания зверей для цирковых представлений]», — выразил мнение в беседе с «Политикой Сегодня» Валуев.

Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева во время онлайн-эфира в Медиагруппе «Патриот» заявила, что в России необходимо запретить цирки из-за негуманного и потребительского отношения к животным. Однако парламентарий отверг идею общественницы.

«Запрещать цирки я бы не стал. Для этого необходим серьезный повод. Участие животных в цирке, на мой взгляд, должно быть, но с соблюдением условий и регламента», — пояснил он свою позицию.

Российские цирки были закрыты для посещения 17 марта 2020 года указом министра культуры Ольги Любимовой. «Политика сегодня» узнала у руководителя Театра кошек Дмитрия Куклачева, как его воспитанники пережили коронавирусные ограничения. А в Росгосцирке рассказали о работе над книгой, в основу которой легло детское творчество.