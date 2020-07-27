Взрыв на газопроводе прервал подачу газа из Болгарии в Грецию

Прекращена поставка газа из Болгарии в Грецию, между странами произошел взрыв на газопроводе. Инцидент случился в районе села Кулата в Благоевградской области Болгарии.

Данных о пострадавших в результате происшествия не поступало. Сообщается о взрыве на основной трубе, по которой проходит поставка газа между странами. Информацию о случившемся опубликовало Министерство энергетики Болгарии, сообщает издание "Русская Болгария".

Данные о возгорании на газопроводе поступили утром 27 июля. Сообщается, что место происшествия находится далеко от людей, взрыв не причинил вреда местным жителям.

Причиной аварии, предположительно, стала техническая неисправность.