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Делицын отметил прогресс российских технологий в сфере интернета

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18:05   27 Июля 2020
Общество

Делицын отметил прогресс российских технологий в сфере интернета

Делицын отметил прогресс российских технологий в сфере интернета

Российские социальные сети стремительно развиваются. Например, в Telegram появились видеозвонки и видеоаватары. Аналитик группы компаний "Финам" Леонид Делицын считает, что технологии в сфере интернета в России не уступают мировым.

Telegram используют люди, которым нужны защищенные коммуникации, отметил Делицын. Рунет можно рассматривать с точки зрения людей, которые используют сервисы и приложения, а также со стороны бизнеса — российских компаний, создающих сервисы и проекты.

Сейчас в РФ благополучная обстановка с интернетом, считает аналитик. В России, в отличие от других стран, есть свои поисковые машины, такие как "Яндекс" или Mail.ru.

"Российские технологии в сфере интернета на одном из высших в мире уровней. У нас страна одна из трех в мире, которые имеют свои собственные крупные интернет-проекты", — добавил Делицын.

Он также сообщил, что перспективы сервисов на глобальных рынках сейчас затруднены, поэтому перед российскими организациями стоят определенные препятствия, передает "Слово и дело".

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Автор: Василий Пименов
#россия #рунет #Делицын

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