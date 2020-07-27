Пенсионерам сообщили об автоматических надбавках в августе

Некоторые российские пенсионеры с 1 августа 2020 года смогут получить дополнительные выплаты, которые будут зачислены автоматически, исключая подачу документов в Пенсионный фонд.

Среди тех, кто получит надбавку в августе, находятся получатели накопительной пенсии. Они с указанной даты получат прибавку в размере 9,13% от объема выплаты. Показатель прибавки установлен Пенсионным фондом России на основе данных о вложениях в накопления в 2019 году.

Автоматически будет произведен перерасчет для получателей накопительных пенсий. Средняя выплата для этой категории россиян на данный момент составляет 956 рублей. При получении накопительной пенсии в качестве срочной пенсионной выплаты, индексация составляет 7,99%, однако рост в этом случае по факту составит 136 рублей вместо 87 у предыдущей категории.

Автоматическая индексация станет доступной и для нескольких других категорий работающих пенсионеров — получателям страховых выплат по старости и по инвалидности. Для получения перерасчета у предприятия-работодателя не должно быть задолженности по страховым пенсионным взносам, объясняет ФБА "Экономика сегодня".

Надбавка получателям страховых пенсий по старости и выплат по инвалидности осуществляется по накопленным за год индивидуальным пенсионным коэффициентам, но не выше трех. То есть доплата будет составлять не более 261 рубля.