Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Делицын отметил прогресс российских технологий в сфере интернета

Делицын отметил прогресс российских технологий в сфере интернета

 Депутат Госдумы Резник предложил ввести эвтаназию для бродячих животных

Депутат Госдумы Резник предложил ввести эвтаназию для бродячих животных
Пенсионерам сообщили об автоматических надбавках в августе

Пенсионерам сообщили об автоматических надбавках в августе

 Ленин как вино. Малинкович оценил новый образ вождя с «ведром» на голове

Ленин как вино. Малинкович оценил новый образ вождя с «ведром» на голове
Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

 Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире
Делицын отметил прогресс российских технологий в сфере интернета

Делицын отметил прогресс российских технологий в сфере интернета

 Депутат Госдумы Резник предложил ввести эвтаназию для бродячих животных

Депутат Госдумы Резник предложил ввести эвтаназию для бродячих животных
Пенсионерам сообщили об автоматических надбавках в августе

Пенсионерам сообщили об автоматических надбавках в августе

 Ленин как вино. Малинкович оценил новый образ вождя с «ведром» на голове

Ленин как вино. Малинкович оценил новый образ вождя с «ведром» на голове
Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

 Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире
17:54   27 Июля 2020
Россия

Депутат Госдумы Резник предложил ввести эвтаназию для бродячих животных

Депутат Госдумы Резник предложил ввести эвтаназию для бродячих животных

В России стоит ввести эвтаназию для бродячих животных. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Владислав Резник во время онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот».

«Город не является естественной средой содержания бродячих животных, поэтому их стоит изымать. Если не хватает средств для содержания, и становится очевидным, что животные из приютов не будут разобраны людьми, например, спустя два года, то, действительно, стоит задуматься об эвтаназии», — сказал он.

По мнению парламентария, мест для всех бродячих или диких животных в российских приютах недостаточно. Выпускать их на улицу нельзя, чтобы не создавать угроз для людей.

Ранее директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева заявила, что в России необходимо запретить цирки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Карина Азоян
#госдума #животные #эвтаназия #медиагруппа патриот

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...