Депутат Госдумы Резник предложил ввести эвтаназию для бродячих животных

В России стоит ввести эвтаназию для бродячих животных. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Владислав Резник во время онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот».

«Город не является естественной средой содержания бродячих животных, поэтому их стоит изымать. Если не хватает средств для содержания, и становится очевидным, что животные из приютов не будут разобраны людьми, например, спустя два года, то, действительно, стоит задуматься об эвтаназии», — сказал он.

По мнению парламентария, мест для всех бродячих или диких животных в российских приютах недостаточно. Выпускать их на улицу нельзя, чтобы не создавать угроз для людей.

Ранее директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева заявила, что в России необходимо запретить цирки.