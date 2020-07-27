Сенатор Гумерова прокомментировала новый закон о дистанционном обучении

Законопроект о дистанционном образовании не предполагает переход обучения в российских школах в онлайн-режим, заверила глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Переход образовательных учреждений на дистанционную форму обучения стал вынужденной мерой в условиях пандемии коронавируса. По итогам всероссийского дистанта, стало очевидным наличие "белых пятен" в действующем законодательстве, регулирующем эту сферу. Именно поэтому членами Комитета были разработаны поправки, оформленные в законопроект о дистанционном образовании. Проект закона был представлен на рассмотрение в Госдуму 15 мая и вызвал волну слухов.

"Ещё раз хочу сказать — про всеобщее и единственно возможное онлайн-образование в документе нет ни слова!", — успокаивает Гумерова обеспокоенных граждан.

Предложенный законопроект закрепляет полномочия Минобрнауки и Минпросвещения при осуществлении программ дистанционного обучения. Все это делается, для того чтобы в случае введения ЧС в стране или отдельном регионе у школ был четкие правила и план работы, сообщает "Парламентская газета".