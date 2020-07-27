Киев обвинил ДНР в нарушении режима прекращения огня, чтобы дать ВСУ право стрелять

Первый же день режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе начался с обвинений Киева в адрес ДНР. Командующий Объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о нескольких случаев обстрела позиций ВСУ.

Введение режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе Киев сопроводил оговоркой о том, что ВСУ будут иметь право открывать огонь в ответ на провокации со стороны ЛДНР. Не ожидая провокаций, украинское руководство их придумало, чтобы дать право украинским военным нарушать режим прекращения огня, считает первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов, слова которого приводит Федеральное агентство новостей.

Безсонов со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ДНР заявил, что на горловском, мариупольском и донецком направлениях с 00:01 27 июля обе стороны конфликта соблюдают режим тишины. По его словам, обвинения украинской стороны следует считать обычным делом и не бояться. Кроме запрета на использование оружия, режим прекращения огня запрещает полеты БПЛА и деятельность разведгрупп.