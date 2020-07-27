Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Американский супермаркет Walmart в штате Миннесота посетила пара, которая вместо защитных масок надела платки с изображением свастики. Пока муж выкладывал покупки на ленту, жена объяснялась с очевидцами:

«Я не нацистка! Я просто хочу показать, что будет если вы проголосуете за Байдена (Джо Байден — конкурент Трампа от демпартии США на грядущих выборах президента - прим. ред.). Вот что будет с Америкой!», — заявила женщина в красном платке.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, американист Владимир Брутер усомнился, что поступок супругов имеет рациональное объяснение.

«Каждый выражает протест по-своему. На мой взгляд, кандидат от демократической партии Джо Байден меньше всего связан с нацизмом, он крайне либеральных взглядов. К правым гораздо ближе Дональд Трамп», — считает специалист.

Сейчас Байден, согласно данным соцопросов, опережает действующего президента в трех ключевых штатах, которые отдали голос Трампу в 2016 году: Аризоне, Флориде и Мичиган. Больше всего разрыв между кандидатами заметен в последнем: 52% жителей Мичигана готовы поддержать кандидата от демократов, а встать на защиту нынешнего республиканца хотят лишь 40%.

По оценке Брутера, если бы выборы президента проходили в настоящий момент, супруги из Миннесоты остались бы недовольны:

«Байден однозначно выиграл бы. Но нужно следить за изменениями, у Трампа еще есть шанс до ноября. <…> В США может начать расти экономика, еще что-то может поменяться. Накануне у них уменьшилось число заболевших коронавирусом на десять тысяч человек. Если так пойдет и дальше, Трамп скажет, что он победил COVID-19. Это даст ему очков, и все к нему потянутся», — полагает эксперт.

На сегодняшний день до всеобщей поддержки главе Белого дома далеко: по данным независимой организации социальных исследований университета Чикаго NORC, 80% американцев считают, что страна движется в неправильном направлении. Также всего 32% опрошенных одобряют действия Трампа по борьбе с эпидемией.

Свое отношение к оппоненту американский президент выразил в Twitter:

«Радикальные левые демократы, которые полностью контролируют Байдена, развалят нашу страну такой, какой мы ее знаем».

По мнению политолога, чтобы «развалить» государство, его нужно сначала «собрать».

«У меня такое ощущение, что Трамп страну "не собрал". Это показывают нынешние протесты в Штатах. Скорее такую претензию президент США может адресовать самому себе. При демократах тоже были акции протеста, но они не были такими долгими и разрушительными», — заключил Брутер.

Выборы президента в США запланированы на 3 ноября 2020 года.