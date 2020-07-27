В Госдуме выразили мнение о правах животных

Депутат Госдумы Владислав Резник объяснил, как в Государственной думе рассматривается вопрос о наделении животных правами и соответствующей законодательной защите. Зоозащитная тенденция, по его словам, делится на два типа: первый — это «правозащитный» подход, а второй — обеспокоенность благополучием животных при условии признания необходимости их использования в промышленности для получения продуктов питания, кожи и других благ.

Парламентарий уверяет, что большинство россиян относится именно ко второму типу: люди озабочены благополучием животных, но не считают возможным отказываться при этом от продуктов животного происхождения или развлечений вроде зоопарков.

«Когда речь идет о правах животных, то в основном люди рассматривают эту позицию с точки зрения морали и того, кто может обладать правами. Понятно, что люди обладают правами — потому что способны руководствоваться моралью и заключать общественные договоры. Сторонники прав животных обычно отличаются от сторонников благополучия животных, к которым относится абсолютное большинство населения, в том числе и в нашей стране. Сторонники благополучия животных считают, что допустимо использовать домашних и диких животных для получения пищи и прочих ресурсов, но при этом недопустимо издеваться над животными и это выражается в тех законах, которые принимала Государственная дума. Таким образом у нас рассматривается проблема прав животных», — объяснил Резник в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

На вопрос о том, следует ли в России ожидать запрета на потребление мяса, парламентарий ответил, что таких тенденций в стране не наблюдается. Он также провел грань между разумными существами и интеллектуально развитыми.

«Высокоразвитые животные, обладающие высоким интеллектом — дельфины, например, обладают обучаемостью. Но я бы не говорил в этом случае о разумности, я бы говорил об интеллекте», — подчеркнул депутат.

Как правило, термин «разумный» используется для обозначения человека отличным от других живых существ. Однако одним из определений разума является «способность мыслить», которой не лишены многие высокоорганизованные животные — к такому выводу пришли ученые.

Запрета развлечений вроде охоты и рыбалки в ГД не ожидают, отметил Резник. О том, чтобы запретить такую деятельность, пока речи не идет. А вот по поводу целесообразности и гуманности цирков с животными общественные дискуссии слышатся все чаще.