Московская зоозащитница призвала запретить цирки

В России необходимо запретить цирки. Об этом заявила директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева во время онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот».

«Цирки, безусловно, нужно запретить. И другие места, где животных используют для развлечения людей», — заявила она.

В черный список зоозащитницы попали также дельфинарии и другие заведения, где к животным относятся, как «к декору или аксессуару».

А вот к зоопаркам у Дмитриевой более лояльное отношение - они должны функционировать.