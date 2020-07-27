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17:29   27 Июля 2020
Россия

Московская зоозащитница призвала запретить цирки

Московская зоозащитница призвала запретить цирки

В России необходимо запретить цирки. Об этом заявила директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева во время онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот».

«Цирки, безусловно, нужно запретить. И другие места, где животных используют для развлечения людей», — заявила она.

В черный список зоозащитницы попали также дельфинарии и другие заведения, где к животным относятся, как «к декору или аксессуару».

Эксперт назвала ТОП проблем, связанных с отношением к животным в России

А вот к зоопаркам у Дмитриевой более лояльное отношение - они должны функционировать.

«Зоопарки совсем другая история, они занимаются изучением животных, сохранением биовида, биоразнообразия», — объяснила специалист.

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Автор: Карина Азоян
#животные #зоопарк #цирк #защита животных #медиагруппа патриот

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