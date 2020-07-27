Рестораторам Петербурга не хватает кадров

Петербургский бизнес продолжает выходить из «коронавирусного» анабиоза – 27 июля в Северной столице заработали кафе, рестораны и торговые центры. «Политика Сегодня» пообщалась с основателем управляющей компании Evdokimov group Владиславом Евдокимовым и узнала, с какими трудностями столкнулись предприниматели при возобновлении деятельности.

По словам бизнесмена, основной проблемой стал поиск сотрудников. Дело в том, что во время пандемии многие кадры покинули Санкт-Петербург. Также Евдокимов обратил внимание, что из-за COVID-19 работники его ресторанов растеряли мастерство.

«Сейчас будет сложно найти людей и заново их обучить», — заметил собеседник ПС.

Предприниматель рассказал, что на первых порах в ресторанах будет небольшой штат сотрудников и соответственная заработная плата, однако со временем цифры будут расти. Сейчас у владельца Evdokimov group нет понимая, каков будет спрос, не побоятся ли люди идти в заведения, поддержат ли петербуржцы сферу общественного питания. Вместе с тем, Евдокимов пообещал, что сотрудники будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Говоря о потерях из-за коронавирусных ограничений, Евдокимов ответил лаконично:

«Ой, даже считать не хочется».

При этом издержки компания надеется отбить за шесть-восемь месяцев при условии высокого спроса.