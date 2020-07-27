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16:55   27 Июля 2020
Россия

Онлайн-курс: Что и как делать В2В-бизнесу в социальных сетях?

Онлайн-курс: Что и как делать В2В-бизнесу в социальных сетях?

О ведении B2B-бизнеса в социальных сетях расскажет главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов на своем обучающем онлайн-курсе «PR в социальных сетях для В2В». Обучение стартует 3 сентября.

Зачем В2В-бизнесу PR в социальных сетях? Какие задачи он может решать? Можно ли с его помощью приводить клиентов? Как это влияет на репутацию? Как отражается на прибыли компании? Такие вопросы очень актуальны для компаний, работающих на рынке В2В и многие PR-специалисты ищут на них ответы. И эти ответы Асланов предоставит на своем курсе.

Аккаунты компаний часто наполнены рекламным контентом, который никто не читает и не лайкает. Однако совсем не обязательно от него отказываться. На курсе расскажут, как найти компромисс и сделать рекламу интересной, как и о чем писать на страницах, чтобы привлекать аудиторию и в итоге все-таки решать свои бизнес-задачи.

Что и как делать В2В-бизнесу в социальных сетях?

Курс состоит из пяти живых онлайн-уроков длительностью в полтора часа каждый. Слушателей ждет практика, разбор конкретных рекламных кейсов, упражнения и мозговые штурмы, индивидуальная работа с кейсами участников курса.

В программе:

–  Стратегия работы в социальных сетях для В2В-бизнеса. Тренды продвижения в социальных сетях в 2020 году. Ошибки продвижения В2В-бизнеса в социальных сетях;

–  Информационные поводы для продвижения В2В-бизнеса в соцсетях. Где их брать. Как адаптировать. Как использовать ньюсджекинг и генерировать вирусные публикации;

–  Чем наполнять страницы и сообщества В2В-бизнеса в социальных сетях. Темы для публикаций. Визуальный контент для социальных сетей;

–  Как писать тексты о бизнесе для социальных сетей. Как привлечь внимание читателя. Как сделать так, чтобы тексты приносили результат.

Онлайн-курс: Что и как делать В2В-бизнесу в социальных сетях?

Посмотреть программу онлайн-курса и подать заявку на участие можно здесь. Или звоните по телефону — +7(495) 540–52–76.

На правах рекламы. ИА «Политика сегодня» — информационный партнер.

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Автор: Тимофей Булочкин
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