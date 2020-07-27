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16:29   27 Июля 2020
Политика

Bloomberg: cоветник Трампа по нацбезопасности заболел COVID-19

Bloomberg: cоветник Трампа по нацбезопасности заболел COVID-19

Помощник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен сдал тест на коронавирус, показавший положительный результат. Об этом информировало агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Помощник Трампа заболел COVID-19 после семейного мероприятия. Уже с конца прошлой недели политик не посещал свой офис, в то же время он продолжает активно исполнять свои рабочие обязанности в удаленном режиме, подчеркнули в агентстве.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #трамп #bloomberg #коронавирус #О'Брайен

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