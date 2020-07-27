В Кремле считают преждевременным оценивать работу Дегтярева на посту врио губернатора

Оценку работе временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву давать преждевременно, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Делать выводы по первой неделе не представляется возможным, отметил Песков. Сейчас Дегтярев активно работает, знакомится с обстановкой в Хабаровске, но пока оценить его деятельность невозможно, сообщил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что ситуация с несанкционированными акциями в Хабаровском крае стабилизируется. Очень важно, что врио прислушивается к жителям края.