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15:57   27 Июля 2020
Общество

В Кремле считают преждевременным оценивать работу Дегтярева на посту врио губернатора

В Кремле считают преждевременным оценивать работу Дегтярева на посту врио губернатора

Оценку работе временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву давать преждевременно, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Делать выводы по первой неделе не представляется возможным, отметил Песков. Сейчас Дегтярев активно работает, знакомится с обстановкой в Хабаровске, но пока оценить его деятельность невозможно, сообщил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что ситуация с несанкционированными акциями в Хабаровском крае стабилизируется. Очень важно, что врио прислушивается к жителям края.

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Автор: Руслан Неглинный
#песков #хабаровск #дегтярев

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