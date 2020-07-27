Пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки в некоторых регионах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Количество пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией за последние шесть недель удвоилось, подчеркнул глава ВОЗ в рамках пресс-брифинга в понедельник, 27 июля. По его словам, общее число пациентов с коронавирусом превышает 16,2 млн человек.

"Темпы пандемии продолжают ускоряться. За последние шесть недель общее число случаев примерно удвоилось", — заявил Гебрейесус.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку заболеваемости новой коронавирусной инфекции пандемией 11 марта 2020 года. Согласно данным оперштаба, за все время пандемии в России выявили 818 тыс. случаев коронавируса.