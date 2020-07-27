Россиян призвали отказаться от поездок во Вьетнам из-за вспышки нового штамма коронавируса

Посольство России во Вьетнаме рекомендовало гражданам РФ отказаться от поездок в центральные районы Вьетнама на фоне информации о вспышке нового штамма коронавируса.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице диппредставительства РФ во Вьетнаме. Как уточняется, гражданам России настоятельно рекомендуется соблюдать все установленные профилактические меры, а также следовать предписаниям властей Вьетнама.

"В связи с новыми случаями заболевания коронавирусом, выявленными в центральной части Вьетнама, гражданам России следует воздержаться от поездок в эти регионы", — говорится в сообщении.

Кабмин Вьетнама ранее заявил, что новая вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в городе Дананг и его ближайших провинциях. За последние пять дней медики зафиксировали четыре случая заболевания.