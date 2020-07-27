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Мишустин назначил Кожебаткину заместителем главы Роспечати

Мишустин назначил Кожебаткину заместителем главы Роспечати

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14:52   27 Июля 2020
Политика

Мишустин назначил Кожебаткину заместителем главы Роспечати

Мишустин назначил Кожебаткину заместителем главы Роспечати

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Надежду Кожебаткину замруководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сказано, что Кожебаткина Надежда Борисовна назначена замглавы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ранее премьер-министр Российской Федерации подписал постановление правительства, которое даст россиянам дополнительные возможности для трудоустройства, о че он заявил на совещании с вице-премьерами.

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Автор: Кристина Мокроусова
#кабмин #мишустин #роспечать

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