Мишустин назначил Кожебаткину заместителем главы Роспечати

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Надежду Кожебаткину замруководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сказано, что Кожебаткина Надежда Борисовна назначена замглавы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ранее премьер-министр Российской Федерации подписал постановление правительства, которое даст россиянам дополнительные возможности для трудоустройства, о че он заявил на совещании с вице-премьерами.