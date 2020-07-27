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 Вирусолог Гинцбург посоветовал пациентам с диабетом оперативно привиться от COVID-19

Вирусолог Гинцбург посоветовал пациентам с диабетом оперативно привиться от COVID-19
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14:51   27 Июля 2020
Общество

Вирусолог Гинцбург посоветовал пациентам с диабетом оперативно привиться от COVID-19

Вирусолог Гинцбург посоветовал пациентам с диабетом оперативно привиться от COVID-19

Хронические заболевания, к числу которых относится диабет, способны усугубить протекание COVID-19 у пациентов, рассказал вирусолог Александр Гинцбург.

Испытывающие проблемы с уровнем сахара в крови люди в 12 раз более подвержены риску летального исхода в случае заболевания коронавирусной инфекцией. К такому выводу накануне пришли эксперты научного сообщества.

Выводы ученых прокомментировал вирусолог Александр Гинцбург. В беседе с редакцией Nation News он напомнил, что как только возникла первая вспышка заболевания, медики из КНР уже предупредили, что диабетики относятся к группе риска. Эксперт также посоветовал этой категории людей как можно оперативнее привиться от COVID-19.

Свежую информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Данные на сайте проекта обновляются в ежедневном режиме.

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Автор: Руслан Неглинный
#коронавирус #COVID-19 #гинцбург

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