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14:49   27 Июля 2020
Политика

Шнуров не планирует баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году

Шнуров не планирует баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году

Российский музыкант, сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров пока не планирует баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году. Об этом он заявил в ходе своего визита в Хабаровск.

Шнуров прибыл в Хабаровск, чтобы снять документальный фильм о происходящем в городе после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В ходе встречи с журналистами Шнуров заявил, что он вступил в партию, но пока думает, что на выборах баллотироваться не будет. Также он добавил, что не будет участвовать в выборах на пост главы Хабаровского края.

20 июля президент РФ Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Экс-глава Хабаровского края подозревается в причастности к убийствам предпринимателей 15-летней давности. В этот же день глава государства назначил на пост врио губернатора Михаила Дегтярева.

Ранее ситуацию в Хабаровске оценили в Кремле, передает RT.

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Автор: Кристина Мокроусова
#выборы #шнуров #госдума рф

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