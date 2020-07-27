Шнуров не планирует баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году

Российский музыкант, сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров пока не планирует баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году. Об этом он заявил в ходе своего визита в Хабаровск.

Шнуров прибыл в Хабаровск, чтобы снять документальный фильм о происходящем в городе после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В ходе встречи с журналистами Шнуров заявил, что он вступил в партию, но пока думает, что на выборах баллотироваться не будет. Также он добавил, что не будет участвовать в выборах на пост главы Хабаровского края.

20 июля президент РФ Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Экс-глава Хабаровского края подозревается в причастности к убийствам предпринимателей 15-летней давности. В этот же день глава государства назначил на пост врио губернатора Михаила Дегтярева.

Ранее ситуацию в Хабаровске оценили в Кремле, передает RT.