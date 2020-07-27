Кравцов заявил о намерении Минпросвещения РФ начать новый учебный год 1 сентября

Минпросвещения РФ не будет вводить в российских школах дистанционное обучение, учебный год начнется 1 сентября в обычном формате, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Все российские школы будут открыты одновременно, 1 сентября, более того, будут организованы традиционные линейки, подчеркнул Кравцов в рамках брифинга в понедельник, 27 июля. По его словам, при организации обучения в условиях пандемии коронавирусной инфекции ведомство будет учитывать опыт, который был получен в рамках проведения ЕГЭ.

"Все требования Роспотребнадзора будут учтены", — заявил Кравцов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что решения о форматах занятий в российских школах будут приниматься в конце августа по каждому субъекту РФ отдельно.