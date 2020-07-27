Глава МИД ФРГ: без России урегулировать ситуацию в Сирии и Ливии невозможно

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россиян призвали отказаться от поездок во Вьетнам из-за вспышки нового штамма коронавируса

Россиян призвали отказаться от поездок во Вьетнам из-за вспышки нового штамма коронавируса

 Вирусолог Гинцбург посоветовал пациентам с диабетом оперативно привиться от COVID-19

Вирусолог Гинцбург посоветовал пациентам с диабетом оперативно привиться от COVID-19
Мишустин назначил Кожебаткину заместителем главы Роспечати

Мишустин назначил Кожебаткину заместителем главы Роспечати

 Шнуров не планирует баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году

Шнуров не планирует баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году
Вирусолог Зуев поддержал запрет рекламы фастфуда ради защиты от COVID-19

Вирусолог Зуев поддержал запрет рекламы фастфуда ради защиты от COVID-19

 Пентагон обнародовал секретные материалы про НЛО ради бюджета на соперничество с РФ

Пентагон обнародовал секретные материалы про НЛО ради бюджета на соперничество с РФ
Россиян призвали отказаться от поездок во Вьетнам из-за вспышки нового штамма коронавируса

Россиян призвали отказаться от поездок во Вьетнам из-за вспышки нового штамма коронавируса

 Вирусолог Гинцбург посоветовал пациентам с диабетом оперативно привиться от COVID-19

Вирусолог Гинцбург посоветовал пациентам с диабетом оперативно привиться от COVID-19
Мишустин назначил Кожебаткину заместителем главы Роспечати

Мишустин назначил Кожебаткину заместителем главы Роспечати

 Шнуров не планирует баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году

Шнуров не планирует баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году
Вирусолог Зуев поддержал запрет рекламы фастфуда ради защиты от COVID-19

Вирусолог Зуев поддержал запрет рекламы фастфуда ради защиты от COVID-19

 Пентагон обнародовал секретные материалы про НЛО ради бюджета на соперничество с РФ

Пентагон обнародовал секретные материалы про НЛО ради бюджета на соперничество с РФ
14:38   27 Июля 2020
Политика

Глава МИД ФРГ: без России урегулировать ситуацию в Сирии и Ливии невозможно

Глава МИД ФРГ: без России урегулировать ситуацию в Сирии и Ливии невозможно

Решение конфликтов в Ливии, Сирии и на Украине невозможно без участия Российской Федерации, заявил глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас в беседе с журналистами Rheinische Post.

Отношения с Россией по многим вопросам достаточно сложные. Однако без России урегулирование ситуации в Сирии, Ливии и на Украине невозможно, подчеркнул глава немецкого МИД.

"Это будет работать только с Россией, не вопреки России", - заявил Маас. Его слова передает РИА Новости.

Глава МИД ФРГ добавил, что министр иностранных дел Российской Федерации - опытный профессионал, работу с ним Берлин оценивает очень высоко. Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации очень последовательно представляет интересы своей страны. Однако работа с ним всегда приведет к решению, подчеркнул Маас.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #фрг #лавров #маас

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...