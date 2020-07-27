Глава МИД ФРГ: без России урегулировать ситуацию в Сирии и Ливии невозможно

Решение конфликтов в Ливии, Сирии и на Украине невозможно без участия Российской Федерации, заявил глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас в беседе с журналистами Rheinische Post.

Отношения с Россией по многим вопросам достаточно сложные. Однако без России урегулирование ситуации в Сирии, Ливии и на Украине невозможно, подчеркнул глава немецкого МИД.

"Это будет работать только с Россией, не вопреки России", - заявил Маас. Его слова передает РИА Новости.

Глава МИД ФРГ добавил, что министр иностранных дел Российской Федерации - опытный профессионал, работу с ним Берлин оценивает очень высоко. Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации очень последовательно представляет интересы своей страны. Однако работа с ним всегда приведет к решению, подчеркнул Маас.