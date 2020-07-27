Рожин: "Шугалей-2" укрепит работу российского МИД по освобождению социологов

Фильм "Шугалей-2" способен подкрепить работу МИД РФ по освобождению российских социологов, незаконно удерживаемых в ливийской тюрьме. Такое мнение выразил военный эксперт Борис Рожин.

В интервью "Слово и Дело" Рожин отметил, что подобные фильмы необходимо снимать и показывать обществу, поскольку они могут стать дополнительным усилием в вопросе освобождения граждан, подвергшимся репрессиям за границей.

Эксперт считает, что вопрос освобождения Шугалея и Суэйфана может быть решен уже в течение нескольких месяцев. Активные переговоры обеих сторон уже ведутся, и РФ заинтересована в возвращении российских граждан домой.

"Переговоры на эту тему идут, но пока, по ряду разных причин, они не увенчались успехом, что не отменяет возможности того, что в ближайшие месяцы проблема так или иначе будет решена", - комментирует Рожин.

Кинокартина "Шугалей-2" основана на реальной истории двух российских социологов, незаконно удерживаемых в ливийской тюрьме "Митига", известной своими бесчеловечными условиями содержания, а также психологическими и физическими пытками. Первая часть фильма уже вызвала в обществе широкий резонанс.