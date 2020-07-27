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 Вирусолог Гинцбург посоветовал пациентам с диабетом оперативно привиться от COVID-19

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14:04   27 Июля 2020
Политика

Рудаков: "Шугалей-2" покажет абсурдность обвинений со стороны так называемого ПНС

Рудаков: "Шугалей-2" покажет абсурдность обвинений со стороны так называемого ПНС

Фильм "Шугалей-2" о незаконном похищении российских социологов сможет донести до общественности абсурдность обвинений со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Таким мнением поделился эксперт ЭИСИ Александр Рудаков.

В беседе с Nation News Рудаков подчеркнул, что фильм о российских ученых Максиме Шугалее и Самере Суэйфане - это повод задуматься, на что способно государство и общество для спасения российских граждан, ставших жертвами репрессий за границей.

Политолог считает, что чем больше будет общественный резонанс, тем сильнее будет давление на так называемое ПНС в этом вопросе.

Эксперт признался, что ждет с нетерпением фильм "Шугалей-2", премьера которого планируется на осень 2020 года. В продолжении картины будет показана жизнь социологов под стражей, их попытки распутать клубок ливийского кризиса и найти истину.

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Автор: Борис Нестеров
#ливия #пнс #шугалей-2 #Рудаков

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