Рудаков: "Шугалей-2" покажет абсурдность обвинений со стороны так называемого ПНС

Фильм "Шугалей-2" о незаконном похищении российских социологов сможет донести до общественности абсурдность обвинений со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Таким мнением поделился эксперт ЭИСИ Александр Рудаков.

В беседе с Nation News Рудаков подчеркнул, что фильм о российских ученых Максиме Шугалее и Самере Суэйфане - это повод задуматься, на что способно государство и общество для спасения российских граждан, ставших жертвами репрессий за границей.

Политолог считает, что чем больше будет общественный резонанс, тем сильнее будет давление на так называемое ПНС в этом вопросе.

Эксперт признался, что ждет с нетерпением фильм "Шугалей-2", премьера которого планируется на осень 2020 года. В продолжении картины будет показана жизнь социологов под стражей, их попытки распутать клубок ливийского кризиса и найти истину.