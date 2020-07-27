Downdetector сообщил о крупном сбое в работе Сбербанка
Сбои в функционировании интернет-сервисов Сбербанка наблюдались 27 июля. Об этом информировал сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Согласно данным сервиса, на момент 13:05 зарегистрировано свыше 650 отзывов о сбоях. 80 процентов пользователей пожаловались на то, что не могут перевести денежные средства, 13 процентов — не смогли зайти в систему, 5 процентов — перевести деньги со счета.
Городами, где зафиксировано наибольшее количество жалоб, стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Самара и Екатеринбург.
В пресс-службе Сбербанка "Политике Сегодня" сообщили, что сбои в работе удалось оперативно устранить.
«В течение нескольких минут некоторые клиенты могли столкнуться с затруднениями при использовании приложения Сбербанк Онлайн. В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Приносим клиентам извинения за доставленные неудобства», — прокомментировали в банке.