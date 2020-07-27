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13:58   27 Июля 2020
Экономика

Downdetector сообщил о крупном сбое в работе Сбербанка

Downdetector сообщил о крупном сбое в работе Сбербанка

Сбои в функционировании интернет-сервисов Сбербанка наблюдались 27 июля. Об этом информировал сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно данным сервиса, на момент 13:05 зарегистрировано свыше 650 отзывов о сбоях. 80 процентов пользователей пожаловались на то, что не могут перевести денежные средства, 13 процентов — не смогли зайти в систему, 5 процентов — перевести деньги со счета.

Городами, где зафиксировано наибольшее количество жалоб, стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Самара и Екатеринбург.

В пресс-службе Сбербанка "Политике Сегодня" сообщили, что сбои в работе удалось оперативно устранить.

«В течение нескольких минут некоторые клиенты могли столкнуться с затруднениями при использовании приложения Сбербанк Онлайн. В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Приносим клиентам извинения за доставленные неудобства», — прокомментировали в банке.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #деньги #сбербанк #онлайн-сервисы

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