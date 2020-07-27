Силовики опубликовали видео операции по предотвращению теракта в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности представили кадры с места задержания злоумышленника, который планировал устроить теракт в столице РФ.

Правоохранители совместно с силовиками провели спецоперацию по пресечению террористической деятельности на территории подмосковных Химок. Сотрудники ФСБ выявили подозрительного мужчину возле заброшенных гаражей, а после попытались его задержать. Однако злоумышленник открыл по силовикам огонь из винтовки.

В результате перестрелки вооруженный преступник погиб. Вскоре после завершения спецоперации в Сети появилось видео с места инцидента в подмосковных Химках.

Источник видео: YouTube — Демид Быстров

По данным правоохранителей, ликвидированный злоумышленник планировал устроить теракт в столице РФ. Его целью были места массового скопления людей.