Силовики опубликовали видео операции по предотвращению теракта в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности представили кадры с места задержания злоумышленника, который планировал устроить теракт в столице РФ.
Правоохранители совместно с силовиками провели спецоперацию по пресечению террористической деятельности на территории подмосковных Химок. Сотрудники ФСБ выявили подозрительного мужчину возле заброшенных гаражей, а после попытались его задержать. Однако злоумышленник открыл по силовикам огонь из винтовки.
В результате перестрелки вооруженный преступник погиб. Вскоре после завершения спецоперации в Сети появилось видео с места инцидента в подмосковных Химках.
Источник видео: YouTube — Демид Быстров
По данным правоохранителей, ликвидированный злоумышленник планировал устроить теракт в столице РФ. Его целью были места массового скопления людей.