Китай недооценил российские беспилотники

Эксперты китайского издания «Хуаньцю шибао» считают, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) неэффективны в бою и лучше всего подходят для разведки или переноса электронного оборудования. Эксперт Бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков объяснил, что сбрасывать со счетов боевые качества отечественных беспилотников не стоит.

«К примеру, у нас есть тяжелый ударный беспилотник "Охотник", который в прошлом году прошел испытания. И такие аппараты есть не во всех странах. Сейчас Россия не по всем пунктам догнала западные боевые БПЛА, но, на мой взгляд, через пять лет ситуация в корне изменится», — сказал специалист.

К 2025 году планируется начать серийные поставки «Охотника» в российскую армию, к этому времени военные инженеры должны доработать аппарат. А в Сирии с 2019 года используют «Орион» — первый российский БПЛА большой дальности, который может находиться в воздухе около суток без подзарядки.

Калмыков согласился с китайским изданием, что «Орион» стал «отправной точкой» для ВС РФ в области беспилотников. На Ближнем Востоке аппарат срывает запланированные боевиками авиаудары, обеспечивает наведение и связь. При этом эксперт Бюро военно-политического анализа добавил, что в приоритете у России — более значимые виды вооружения.

«Высокоточное оружие, ракеты, гиперзвуковое оружие – это все наши сильнейшие стороны. Добавим, что основной фактор сдерживания – это ядерное оружие, оружие массового поражения. В этих областях у нас просто нет конкурентов», — заключил Калмыков.

Характеристики БПЛА «Охотник» пока остаются в секрете. ОКБ Сухого разрабатывает беспилотник в соответствии с «летающим крылом» — схемой, по которой весь корпус летательного аппарата, по сути, состоит из крыла и не имеет хвоста. У «Охотника» отсутствует тяжелый фюзеляж, из-за чего двигателям легче поднимать его в воздух, а малый вес позволяет вооружить БПЛА большим количеством вооружения.

К концу 2019 года в российской армии 40 батальонов, рот и полков БЛА были оснащены современными беспилотными летательными аппаратами. Всего в ВС РФ насчитывается около двух тысяч БПЛА, большинство из которых весят меньше 20 килограммов и применяются исключительно для разведки.