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14:15   27 Июля 2020
Весь мир

Вирусолог Зуев поддержал запрет рекламы фастфуда ради защиты от COVID-19

Вирусолог Зуев поддержал запрет рекламы фастфуда ради защиты от COVID-19

Люди с лишним весом, предпочитающие жирную пищу, наиболее уязвимы к инфекциям. Об этом «Политике сегодня» рассказал доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН Виктор Зуев. Он поддержал решение властей Великобритании ограничить рекламу фастфуда в стране.

«Если человек увлекается фастфудом, то у него нарушается обмен веществ. Он становится подвержен не только коронавирусу, но и другим заболеваниям. Можно заболеть даже без инфекционного агента. Нарушение образа жизни и режима питания сильно снижает иммунитет», — объяснил вирусолог.

С доктором медицинских наук согласна и врач-диетолог Маргарита Королева. По ее словам, злоупотребление фастфудом неизбежно приводит к лишним килограммам, а это делает организм наиболее восприимчивым к любой инфекции.

«Ожирение – это период очень серьезной и напряженной работы иммунной системы. Это ведет к высокому уровню хронического воспаления, так как цитокины в составе жировой ткани – это факторы, которые поддерживают воспаление. Естественно, получить вирусную, бактериальную или другую инфекцию очень просто», — объяснила эксперт.

Ранее пресс-служба британского правительства сообщила, что в стране запретят показывать рекламу фастфуда, жирной, соленой и сладкой пищи до 21.00, так как люди с лишним весом наиболее подвержены заболеванию тяжелой формой коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, 63% населения Великобритании имеют лишний вес.

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Автор: Карина Азоян
#россия #великобритания #фастфуд #коронавирус

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