Ленин как вино. Малинкович оценил новый образ вождя с «ведром» на голове

Украина постепенно переходит от радикальных мер к творческим методам декоммунизации. В Одесской области памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину не снесли по традиции, заданной Киевом еще в 2014 году, а переделали в болгарина.

Реконструкцию монумента в поселке Зализничное Болградского района завершили 22 июля, сообщает местная газета «Дружба». Несмотря на попытки видоизменить статую, лицо Ильича так и осталось узнаваемым. Не помогли стереть профиль социалистического деятеля из памяти поколений ни секатор и виноградная лоза в руках, ни национальный болгарский мужской костюм — жилетка и шапка. Экспозицию дополнили и деревянным сосудом с вином — символом хорошего урожая.

С помощью атрибутов винодела зализничанам удалось избежать демонтажа и сохранить скульптуру. В противном случае Ильича ждал снос. Второй образ советскому монументу подарил скульптор Валерий Адам, а деньги на реконструкцию собирали неравнодушные местные жители.

«Реконструкция памятника выполнена на внебюджетные средства», — сообщает газета «Дружба».

Изначально предполагалось, что пьедестал Ленина займет Трифон Зарезан — покровитель виноградарей и главный герой традиционного предвесеннего славянского праздника Трифонов день, широко отмечаемого в Болгарии, Сербии и Северной Македонии. Но оказалось, что памятник посвящен не святому, а первым болгарам-переселенцам, основавшим село в 1861 году.

Пользователи Facebook оценили креативный подход по-разному: кто-то выразил недовольство и счел неэтичным такое обращение с памятью исторической личности, кто-то порадовался рациональному отношению к муниципальному имуществу. Замечено было и культурное несоответствие в облике Ленина-болгарина.

«Только вот неполадка получилась, причем турецкий фес [феска — головной убор в восточных странах, — прим. ред.] на башке болгарина?!», — отметил пользователь Милен Радев.

Зампред ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович убежден, что лучшим монументом Ленину является историческая память, в которой он сохранился по сей день.

«Никак не могут понять те, кто борется с памятниками Ленину (не только на Украине, но и в Восточной Европе, и у нас есть немало таких людей среди чиновников), что Ленин не нуждается ни в памятниках, ни в названиях улиц. В этом нуждаются люди, которые сохраняют память о нем. Он был у власти всего семь лет, а помнят его до сих пор и не только у нас в стране», — отмечает Малинкович.

Упразднение монументов рискует серьезно отразиться на памяти будущих поколений. Судя по статистике сайта leninstatues.ru, посвященного памятникам социалистическому вождю, их количество серьезно сократилось на Украине, а в странах Прибалтики и вовсе равно нулю. Для сравнения, предлагаем взглянуть на статистику за 1991 год и 2019 год:

Как видно, серьезных кампаний по демонтажу памятников Ленину в России не проводилось: чаще всего их, если и убирают, то переносят в музейные комплексы и выставляют там. Единственный случай был в Грозном, когда монумент демонтировали окончательно. Лидируют по количеству бронзовых Ильичей Санкт-Петербург, Москва, Ростовская область и Краснодарский край.

Для многих людей не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире, Ленин символизирует борьбу за социальную справедливость, которой всегда не хватает, считает Малинкович. Поэтому даже «переодевание» монумента или же его снос не изменят ситуацию.

«Социальной справедливости не хватает в нашей стране, ее не хватает на Украине, ее не хватает на Западе и даже в том же "социалистическом" Китае. Люди вспоминают Ленина и несут ему цветы, потому что для них он — символ социальной справедливости и им не очень хорошо живется. Люди будут приходить, смотреть на болгарина, а думать о Ленине. В основном, обычные украинцы смотрят на изуродованные памятники и вспоминают: "А вот тут Ленин стоял…". Поэтому Ленину никакого ущерба не нанесли», — заявил Малинкович.

Член «Коммунистов России» уверен, что политика украинских властей в отношении советского прошлого не отражает мнение подавляющего большинства жителей страны. Когда-нибудь Украину возглавят другие люди и начнется переоценка ценностей, навязываемых Киевом сейчас, предполагает Малинкович. Более того, монументы известному революционеру и основателю СССР приумножатся.

«Интересный момент: в США толпа снесла все памятники которые могла, но Ленина в Сиэтле трогать не стали. Они и будут, эти памятники Ленину, появляться. Новые, по мере того, как в мире будут укрепляться социалистические тенденции. Ну, хотят власти Украины быть на уровне фашистской Германии — пусть. Ведь это у фашистов было любимое дело — сжигать книги, переплавлять памятники Ленину», — заключил собеседник ПС.

Активный демонтаж на Украине начался в 1990–1991 годах — всех Ильичей убрали из Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Ровненской, Волынской областей, а в феврале 2014 года началась новая волна «деленинизации». Аналогичная судьба постигла монументы в Житомире, Чернигове, Полтаве, Днепропетровске, Николаеве, Кировограде, а вот Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Харьковскую области «ленинопад» не затрагивал вплоть до начала вооруженного конфликта в августе 2014-го.

Спустя год Рада приняла закон о запрете коммунистической пропаганды на Украине, согласно которому все памятники советским деятелям должны быть уничтожены.