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Песков рассказал, что Путин внимательно наблюдает за происходящим в Хабаровске

Песков рассказал, что Путин внимательно наблюдает за происходящим в Хабаровске

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13:23   27 Июля 2020
Политика

Песков рассказал, что Путин внимательно наблюдает за происходящим в Хабаровске

Песков рассказал, что Путин внимательно наблюдает за происходящим в Хабаровске

Президент России Владимир Путин внимательно наблюдает за происходящим в Хабаровске, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, "ручным управлением" ситуации в Хабаровске занимается не Путин, а врио главы региона Михаил Дегтярев, которого президент назначил на эту должность 20 июля.

Накануне Дегтярев дважды встретился с жителями региона и пообещал им проводить встречи чаще. 11 июля Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в причастности к убийствам предпринимателей 15-летней давности. 20 июля Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.

Ранее RT сообщил, что Дегтярев поручил кабинету министров региона активизировать работу по оптимизации расходов и привлечению дополнительной финансовой помощи в краевой бюджет.

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Автор: Яна Либерман
#путин #песков #хабаровск

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