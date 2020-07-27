Песков рассказал, что Путин внимательно наблюдает за происходящим в Хабаровске

Президент России Владимир Путин внимательно наблюдает за происходящим в Хабаровске, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, "ручным управлением" ситуации в Хабаровске занимается не Путин, а врио главы региона Михаил Дегтярев, которого президент назначил на эту должность 20 июля.

Накануне Дегтярев дважды встретился с жителями региона и пообещал им проводить встречи чаще. 11 июля Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в причастности к убийствам предпринимателей 15-летней давности. 20 июля Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.

Ранее RT сообщил, что Дегтярев поручил кабинету министров региона активизировать работу по оптимизации расходов и привлечению дополнительной финансовой помощи в краевой бюджет.