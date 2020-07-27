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 Оформление ипотеки в России возвращается к двузначным темпам роста

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12:52   27 Июля 2020
Экономика

Оформление ипотеки в России возвращается к двузначным темпам роста

Оформление ипотеки в России возвращается к двузначным темпам роста

Российские банки выдали на 28% больше ипотечных кредитов в июне по сравнению с аналогичными показателями прошлогодней давности, согласно данным статистики Объединенного кредитного бюро.

Столь быстрые темпы роста в последний раз фиксировались в начале текущего года, свидетельствуют исследования специалистов Объединенного кредитного бюро.

Двузначные показатели наблюдаются в крупнейших банковских организациях России. Увеличение числа выданных кредитов на приобретение жилья подтвердили в ВТБ, Промсвязьбанке, Газпромбанке и других отечественных банках, передает РБК.

Рост ипотечного кредитования в России обусловлен появившейся весной программой льготной ипотеки в новостройках под 6,5% годовых, полагают аналитики.

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Автор: Яна Либерман
#рост #ипотека #кризис

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