Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что запрет главы МИД ФРГ Хайко Мааса на возвращение России в «группу семи» (Group of Seven — G7) больше касается США, нежели РФ.

«Он (Маас – прим. ред.) дает ответ не Москве, а Трампу. Это внутренняя дискуссия западных союзников. Россия в G7 не стремится. G7 больше проигрывает от отсутствия России, чем Россия от неучастия в G7. Трамп это понимает», — написал Пушков в своем Twitter.

Пушков также считает, что необходимость вернуть Россию за стол переговоров «группы семи» понимает не только президент США Дональд Трамп, но и французский лидер Эмманюэль Макрон. Последний пытается вывести Европу из ступора, который наступил после прекращения сотрудничества с Россией.

«Политика Сегодня» уже писала, что позиция участников G7 формируется во многом благодаря Киеву, который не готов признать итоги референдума 2014 года в Крыму и присоединение полуострова к России.