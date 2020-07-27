Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Марченко призвал силовиков заняться московскими оппозиционерами в Хабаровске

Марченко призвал силовиков заняться московскими оппозиционерами в Хабаровске

 Пушков считает, что запрет ФРГ на возвращение России в G7 адресован Трампу

Пушков считает, что запрет ФРГ на возвращение России в G7 адресован Трампу
Песков рассказал, что Путин внимательно наблюдает за происходящим в Хабаровске

Песков рассказал, что Путин внимательно наблюдает за происходящим в Хабаровске

 Оформление ипотеки в России возвращается к двузначным темпам роста

Оформление ипотеки в России возвращается к двузначным темпам роста
Пентагон обнародовал секретные материалы про НЛО ради бюджета на соперничество с РФ

Пентагон обнародовал секретные материалы про НЛО ради бюджета на соперничество с РФ

 Трамп захотел вернуть РФ в G7 и наткнулся на «стену» Берлина

Трамп захотел вернуть РФ в G7 и наткнулся на «стену» Берлина
Марченко призвал силовиков заняться московскими оппозиционерами в Хабаровске

Марченко призвал силовиков заняться московскими оппозиционерами в Хабаровске

 Пушков считает, что запрет ФРГ на возвращение России в G7 адресован Трампу

Пушков считает, что запрет ФРГ на возвращение России в G7 адресован Трампу
Песков рассказал, что Путин внимательно наблюдает за происходящим в Хабаровске

Песков рассказал, что Путин внимательно наблюдает за происходящим в Хабаровске

 Оформление ипотеки в России возвращается к двузначным темпам роста

Оформление ипотеки в России возвращается к двузначным темпам роста
Пентагон обнародовал секретные материалы про НЛО ради бюджета на соперничество с РФ

Пентагон обнародовал секретные материалы про НЛО ради бюджета на соперничество с РФ

 Трамп захотел вернуть РФ в G7 и наткнулся на «стену» Берлина

Трамп захотел вернуть РФ в G7 и наткнулся на «стену» Берлина
13:06   27 Июля 2020
Россия

Пушков считает, что запрет ФРГ на возвращение России в G7 адресован Трампу

Пушков считает, что запрет ФРГ на возвращение России в G7 адресован Трампу

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что запрет главы МИД ФРГ Хайко Мааса на возвращение России в «группу семи» (Group of Seven — G7) больше касается США, нежели РФ.

«Он (Маас – прим. ред.) дает ответ не Москве, а Трампу. Это внутренняя дискуссия западных союзников. Россия в G7 не стремится. G7 больше проигрывает от отсутствия России, чем Россия от неучастия в G7. Трамп это понимает», — написал Пушков в своем Twitter.

Prt Scrn twitter.com

Пушков также считает, что необходимость вернуть Россию за стол переговоров «группы семи» понимает не только президент США Дональд Трамп, но и французский лидер Эмманюэль Макрон. Последний пытается вывести Европу из ступора, который наступил после прекращения сотрудничества с Россией.

Prt Scrn twitter.com

«Политика Сегодня» уже писала, что позиция участников G7 формируется во многом благодаря Киеву, который не готов признать итоги референдума 2014 года в Крыму и присоединение полуострова к России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #сша #европа #трамп #совет федерации #g7

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...