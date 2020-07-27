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 Пушков считает, что запрет ФРГ на возвращение России в G7 адресован Трампу

Пушков считает, что запрет ФРГ на возвращение России в G7 адресован Трампу
Песков рассказал, что Путин внимательно наблюдает за происходящим в Хабаровске

Песков рассказал, что Путин внимательно наблюдает за происходящим в Хабаровске

 Оформление ипотеки в России возвращается к двузначным темпам роста

Оформление ипотеки в России возвращается к двузначным темпам роста
Пентагон обнародовал секретные материалы про НЛО ради бюджета на соперничество с РФ

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12:31   27 Июля 2020
Политика

Довыборы депутатов Госдумы РФ от Курской и Ярославской областей могут пройти онлайн

Довыборы депутатов Госдумы РФ от Курской и Ярославской областей могут пройти онлайн

Пандемия коронавирусной инфекции изменила привычный способ проведения выборов. Теперь они могут проходить частично или полностью в электронном виде.

Опыт применения онлайн-голосования во время голосования по поправкам к Конституции РФ оказался очень успешным. Центральная избирательная комиссия готова распространить эту практику на другие голосования. В частности, как сообщает ТАСС, ЦИК предлагает провести в электронном виде довыборы депутатов Государственной думы РФ в Курской и Ярославской областях.

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Автор: Руслан Неглинный
#цик #госдума рф #онлайн выборы

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