Довыборы депутатов Госдумы РФ от Курской и Ярославской областей могут пройти онлайн

Пандемия коронавирусной инфекции изменила привычный способ проведения выборов. Теперь они могут проходить частично или полностью в электронном виде.

Опыт применения онлайн-голосования во время голосования по поправкам к Конституции РФ оказался очень успешным. Центральная избирательная комиссия готова распространить эту практику на другие голосования. В частности, как сообщает ТАСС, ЦИК предлагает провести в электронном виде довыборы депутатов Государственной думы РФ в Курской и Ярославской областях.