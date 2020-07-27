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12:10   27 Июля 2020
Общество

Синоптики предупредили россиян о наступлении самых жарких дней лета

Синоптики предупредили россиян о наступлении самых жарких дней лета

Самым жарким периодом лета в этом году станет последняя июльская неделя. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Самыми насыщенными солнечным теплом считаются дни летнего солнцестояния. Однако от солнечных лучей нагревается не атмосфера, а подстилающая поверхность. Таким образом к 20 июля достигнут высоких температур нижние слои почвы, вследствие чего происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы.

Самая теплая пятидневка наступит в европейской и азиатской частях России. При этом подобные показатели в прибрежных городах будут наблюдаться только в августе, так как море отдает мало энергии, объяснил Вильфанд в комментарии РИА Новости. Деятельный слой воды прогреется до максимальных температур только в последний летний месяц.

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Автор: Кристина Мокроусова
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