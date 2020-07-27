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11:56   27 Июля 2020
Армия

Британцев впечатлил парад ВМФ РФ в Петербурге

Британцев впечатлил парад ВМФ РФ в Петербурге

Иностранные пользователи комментируют в Сети видеозаписи с главного военно-морского парада ВМФ РФ, который состоялся накануне в Петербурге. Мощь российского флота произвела неизгладимое впечатление на британцев.

Отчет о параде ВМФ РФ в Петербурге опубликовало британское издание Daily Mail. Статья вызвала большой интерес пользователей, которые охотно приняли участие в обсуждении материала. К жителям туманного Альбиона присоединились комментаторы и из других стран. Перевод реакции пользователей представляет "ПолитРоссия"

«Это куда более впечатляюще, чем наши четыре ванны», – написал британский пользователь в комментариях под статьей о параде ВМФ РФ в Петербурге.

Еще один англичанин отметил, что остановить ВМФ РФ британский флот не в силах. А сравниться с Россией Соединенное Королевство может лишь по числу адмиралов и капитанов.

"Мы занимаемся мужеложством на имеющихся судах", – пишет англичанин.

Еще один читатель добавил, что британцам следует поучиться "кое-чему, что касается национальной гордости".

К обсуждению подключились и пользователи из США, которые сошлись на том, что Россия – самая сильная страна в мире, чем может по праву гордиться.

"Я достаточно стар, чтобы помнить, когда мы были такими же", – пишет американский пользователь.

В параде ВМФ РФ приняли участие 219 кораблей и 71 единица авиации. Президент РФ Владимир Путин обошел на катере парадный строй кораблей на Неве.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #британия #вмф рф

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