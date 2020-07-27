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 ФАН и Медиагруппа "Патриот" проведут конференцию на тему жестокого обращения с животными

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11:53   27 Июля 2020
Происшествия

Бывший чиновник приговорен к 12 годам колонии за взятки в Белоруссии

Бывший чиновник приговорен к 12 годам колонии за взятки в Белоруссии

Признан виновным по делу о взятках экс-заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Андрей Втюрин. Верховный суд республики приговорил его к 12 годам колонии усиленного режима.

Бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин признан виновным по делу о взятке, об этом сообщили белорусские СМИ. Втюрин по решению суда будет отбывать наказание в колонии усиленного режима в течение 12 лет.

Бывший чиновник обвинялся в даче и подстрекательстве к даче взятки и был лишен звания полковника.

В мае 2019 года белорусский лидер Александр Лукашенко уволил Втюрина за совершение поступков, "дискредитирующих звание военнослужащего".

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Автор: Илья Романович
#суд #взятка #приговор #белоруссия

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