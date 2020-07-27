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11:43   27 Июля 2020
Происшествия

Пять человек погибли и десять пострадали в ДТП в Турции

Пять человек погибли и десять пострадали в ДТП в Турции

Турецкие СМИ сообщили о гибели по меньшей мере пяти человек в результате аварии на юге республики. Сообщается о десяти пострадавших, они были госпитализированы.

ДТП с участием автобуса произошло в Турции в понедельник 27 июля. Погиб водитель и пассажиры транспортного средства. Сообщается, что в автобусе находились турецкие военнослужащие.

По предварительной информации, автобус вылетел с трассы и перевернулся, передает ТАСС. Десять человек получили ранения в результате аварии. Они были доставлены в ближайшее медицинское учреждение, об их состоянии не сообщается.

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Автор: Кристина Мокроусова
#авария #дтп #жертвы #турция

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