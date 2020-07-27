Партия "Родина" выдвинула Шугалея первым кандидатом в списке на выборы в Госсовет Коми

Региональное отделение партии "Родина" предоставило в избирком Республики Коми документы для выдвижения и регистрации кандидатов на выборы в Госсовет 13 сентября. Первым номером в списке указан задержанный ранее в Ливии социолог Максим Шугалей.

Об этом сообщил председатель избирательного комитета Коми Дмитрий Митюшев, пишет ТАСС. В партийном списке, состоящем из 78 кандидатов, фамилия Максима Шугалея значится первой. Вторым номером в списке идет Елена Иванова - руководитель регионального исполкома ОНФ в Коми. Рассмотрение вопроса о заверении списка планируется на заседании избиркома во вторник, 28 июля.

Как отмечают в отделении партии, Максим Шугалей в 2016 году проводил ряд социологических исследований, касающихся отношения жителей Архангельской области и Республики Коми к экологическим проблемам. Ранее в партии "Родина" подчеркивали, что выдвижение Шугалея в Госсвет выведет вопрос его освобождения в глобальную политическую плоскость.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были незаконно задержаны в Ливии в 2019 году и до сих пор удерживаются в местной тюрьме "Митига".