ФАН и Медиагруппа "Патриот" проведут конференцию на тему жестокого обращения с животными

Редакция Федерального агентства новостей совместно с Медиагруппой "Патриот" проведут 27 июля онлайн-конференцию на тему "Люди и звери. Как исключить живодерство и нападения животных на людей".

Несмотря на наличие в УК РФ статьи 245 "Жестокое обращение с животными", некоторые граждане недовольны правоприменительной практикой, а вегетарианцы вообще считают животноводство, рыболовство и птицеводство преступлением, которое должно наказываться в соответствии с уголовным кодексом.

В других странах ситуация обстоит ненамного лучше — в Дании забивают дельфинов, а на территории КНР ежегодно проводят фестивали собачьего мяса, во время которых убивают собак и кошек.

Редакция ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят, как в России можно решить проблему бродячих животных, которые нападают на людей и ведут себя агрессивно. На множество подобных вопросов ответят известные социологи, журналисты, чиновники и политики в ходе онлайн-конференции, которая пройдет 27 июля в 12:00.

Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть по ссылке.