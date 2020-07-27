Мишустин подписал постановление об облегчении трудоустройства женщин с детьми в РФ

Постановление об облегчении трудоустройства женщин с детьми до 3 лет подписано председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

В постановлении речь также идет об облегчении трудоустройства пожилых людей. Сегодня Мишустин проводит встречу с вице-премьерами Российской Федерации.

Он подчеркнул, что зачастую обозначенным категориям россиян после выхода на пенсию или из декретного отпуска нужно пройти переобучение или повышение квалификации. Ранее региональные государственные службы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и по собственному решению выделять субсидии организаторам такого рода курсов. Деньги были распределены из бюджетов областей, что, как итог, приводило к затягиванию и усложнению процесса.