Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что пока «не видит возможности» для России вернуться в «группу семи» (Group of Seven — G7) из-за присоединения Крымского полуострова. Руководитель Информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин объяснил, что лидеры G7 принципиально не готовы признавать итоги референдума 2014 года в Крыму и поддерживают Киев в его претензиях к Москве:

«Пока убедить западных партнеров в том, что это был мирный, конституционный и демократический переход, не получается. Они по-другому на это смотрят. В этом плане у РФ с ними принципиальное расхождение. И сама Украина постоянно говорит о том, что у нее территорию "отобрали". Пока Киев не станет с этим мириться, позиция других европейских государств также не изменится».

Сейчас возвращение Москвы за стол переговоров «группы семи» допускает лишь президент США Дональд Трамп. Он убежден в необходимости диалога с Москвой в рамках G7, так как постоянные участники формата обсуждают «много вещей, связанных с Россией».

Топорнин полагает, что усилиями Трампа Россия может вернуться в G7 на правах гостя, но не будет восстановлена в правах постоянного участника из-за позиции стран ЕС. Эксперт напомнил, что противоречий между постоянными членами формата были и до 2014 года.

«Там и до Крыма были различные трения по теме ЛГБТ-сообщества, подготовки к сочинской олимпиаде и так далее. Но тем не менее, мы сидели за одним столом и обсуждали вопросы. Сейчас ситуация другая: уже шесть лет никто особо не хочет приглашать Россию на саммит. Только Трамп пытается», — заключил Топорнин.

«Группа семи» — это объединение семи экономически развитых стран: Германии, Италии, США, Японии, Франции, Великобритании и Канады. В 1998 году к ним присоединилась Россия, из-за чего саммит переименовали в G8. Однако после крымского референдума в 2014 году участники бойкотировали запланированный в Сочи саммит.

О невозможности возвращения России ранее говорил Владимир Путин. Президент отметил, что страна не может вернуться в состав организации, которой «больше не существует».

Крым был включен в состав РФ 18 марта 2014 года после всеобщего голосования по вопросу о будущем статусе и государственной принадлежности полуострова.