Нелегальный техосмотр в России станет уголовно наказуемым

Уголовная ответственность грозит лицам, осуществляющим неаккредитованный автомобильный техосмотр, начиная с 27 июля. Проведение техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков приравнивается к незаконному предпринимательству.

Максимальное наказание за несоблюдение законодательства — штраф в размере до 300 тысяч рублей либо арест на срок до шести месяцев.

Изменения нацелены на безопасность и защиту интересов общества — лицензированный сервис может гарантировать качество услуг, в отличие от нелегальных контор. Помимо введения уголовной ответственности, будет упрощена процедура получения лицензии и аккредитации, что позволит владельцам малого бизнеса не понести потерь и легально оказывать услуги техосмотра, передает ТАСС.