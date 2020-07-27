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 Нелегальный техосмотр в России станет уголовно наказуемым

Нелегальный техосмотр в России станет уголовно наказуемым
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10:38   27 Июля 2020
Общество

Нелегальный техосмотр в России станет уголовно наказуемым

Нелегальный техосмотр в России станет уголовно наказуемым

Уголовная ответственность грозит лицам, осуществляющим неаккредитованный автомобильный техосмотр, начиная с 27 июля. Проведение техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков приравнивается к незаконному предпринимательству.

Максимальное наказание за несоблюдение законодательства — штраф в размере до 300 тысяч рублей либо арест на срок до шести месяцев.

Изменения нацелены на безопасность и защиту интересов общества — лицензированный сервис может гарантировать качество услуг, в отличие от нелегальных контор. Помимо введения уголовной ответственности, будет упрощена процедура получения лицензии и аккредитации, что позволит владельцам малого бизнеса не понести потерь и легально оказывать услуги техосмотра, передает ТАСС.

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Автор: Кристина Мокроусова
#закон #лицензия #техосмотр

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