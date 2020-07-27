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Озвучена разница в зарплатах жителей Москвы и других регионов РФ

Озвучена разница в зарплатах жителей Москвы и других регионов РФ

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10:19   27 Июля 2020
Экономика

Озвучена разница в зарплатах жителей Москвы и других регионов РФ

Озвучена разница в зарплатах жителей Москвы и других регионов РФ

Озвучена разница в зарплатах жителей Москвы и других регионов России, исследование провели эксперты сервиса "Работа.ру".

Так, представители некоторых профессий в российской столице могут зарабатывать на 40-50% больше, чем их коллеги в регионах. Например, водители Москвы и Подмосковья могут получать порядка 79 тысяч в месяц, тогда как их коллеги с Дальнего Востока или Урала зарабатывают лишь от 50 до 67 тысяч.

Самую низкую зарплату получают врачи в Екатеринбурге — около 35 тысяч рублей, тогда как в Москве зарплата представителей этой профессии может достигать 101 тысячи. Также выяснилось, что учителя Москвы и Подмосковья получают от 48 до 69 тысяч, а коллеги в регионах на 50% меньше.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #россия #зарплата

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