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10:04   27 Июля 2020
Происшествия

Дело Фургала могут расширить новыми эпизодами покушения и организации убийства

Дело Фургала могут расширить новыми эпизодами покушения и организации убийства

Новые эпизоды организации и покушения на убийство предпринимателей из Хабаровска могут быть добавлены в уголовное дело экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала.

Соответствующую информацию приводят журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в СК РФ. Как уточняется, следственные органы проводят проверку на причастность Фургала и еще четырех фигурантов уголовного дела к преступлениям, которые совершены по статьям УК РФ "Покушение на убийство" и "Убийство".

Как отмечает собеседник ТАСС, уголовное дело по этим статья было возбуждено в 2004 году. Однако за неимением доказательств расследование по уголовному делу было приостановлено.

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Автор: Руслан Неглинный
#ск рф #уголовное дело #фургал #новые эпизоды

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