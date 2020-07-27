Марченко призвал силовиков заняться московскими оппозиционерами в Хабаровске

С 11 июня в Хабаровском крае продолжаются митинги в поддержку арестованного по обвинению в организации заказных убийств экс-губернатора Сергея Фургала. Протестные события за шесть тысяч километров от Москвы привлекли внимание столичных оппозиционных организаций: в регион отправились координаторы и сотрудники нежелательной «Открытой России» олигарха Михаила Ходорковского и «Штаба Навального».

Освещать протесты поехали корреспонденты телеканала «Дождь» и «МБХ медиа». Московские журналисты поделились с читателями своими впечатлениями от поездки в российский регион. Корреспондент «МБХ медиа» констатирует, что отличий от Москвы «немало»: на Дальнем Востоке нет «Макдональдса», в Хабаровске — «Пятерочки», а машины — праворульные, с дисплеем, «на котором очень много слов на японском языке».

Впрочем, преемственность митингов столичный журналист видит исключительно московскую — и в лозунгах, и в перекрытии улиц.

«"Мы здесь власть", — перенимают хабаровчане зародившийся в Москве лозунг, но когда они это скандируют, перекрыв "местную Тверскую" — улицу Муравьева-Амурского — звучит это убедительнее», — пишет корреспондент «МБХ медиа».

О том, какую роль играет московская оппозиция в хабаровских протестах, объясняет тот же корреспондент. На вопрос хабаровчанину, откуда он узнал о предстоящих митингах, мужчина ответил, что живет в трех домах от штаба Навального, двери которого открыты для всех критически настроенных горожан.

«Из-за того, что людей тут живет в разы меньше, чем в одной только Москве, коммуникация здесь прямее и проще», — отметил журналист.

Команда Алексея Навального во время хабаровских митингов действует активно. Однако публичные, но бездоказательные обвинения в адрес нового губернатора Михаила Дегтярева в нападении на активиста «Открытой России» заставляют сомневаться в честности методов организации. Создается впечатление, что общественный конфликт подогревается намеренно, а в мирном решении ситуации оппозиционеры будто бы и не заинтересованы.

Специально для участия в митингах поехал в Хабаровск и глава «Открытой России» Андрей Пивоваров. Он впереди всего протеста — в прямом и в переносном смыслах.

В Госдуме представления о Дальнем Востоке не столь поверхностные, как у московских журналистов. Депутату Евгению Марченко регион знаком: он прожил там девять лет и характеризует хабаровчан, как сильных, волевых людей с обостренным чувством справедливости.

«У меня отец военнослужащий, в детстве я с семьей уехал из Ленинграда на Дальний Восток, когда его отправили туда служить. Я в Хабаровске прожил порядка девяти лет, этот город и регион прекрасно знаю. Ситуацию, которая там происходит сейчас, я представляю: она непростая, да и жить людям там непросто. На то есть причины — начиная от удаленности от центра и высоких цен на все и заканчивая тяжелыми климатическими условиями — очень холодная, ветреная зима и жаркое лето. Все эти условия формируют жителей: они сильные и волевые, с обостренным чувством справедливости», — рассказал «Политике Сегодня» парламентарий.

Представители внесистемной оппозиции в Хабаровске пытаются обострить региональный конфликт, убежден Марченко, но московские оппозиционеры выбрали провокации вместо содействия мирному решению вопроса.

«Когда сейчас внесистемная оппозиция начинает подливать в Хабаровске масла в огонь, с моей точки зрения, это недопустимо. Вместо того, чтобы дать время исполняющему обязанности губернатора разобраться в ситуации и успокоить волнения, найти диалог с людьми, выстроить взаимоотношения с жителями, внесистемная оппозиция начинает "вбивать клинья". Это неправильно», — заявил Марченко.

Сейчас в Госдуме разрабатывается законопроект о привлечении к ответственности за иностранное финансирование политической деятельности — готовится статья в Уголовный кодекс, поделился депутат. Также следует ужесточить законодательство и строже наказывать за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги или в массовые беспорядки, отметил Марченко.

«Надо снизить их активность, чтобы они не могли безнаказанно орудовать по всей стране, влезать во все "горячие точки". Никаких специальных мер не надо: нельзя ограничивать их перемещение — все-таки у нас свобода передвижения закреплена в Конституции, но нужны инструменты, которые затруднили бы их подрывную деятельность. Не важно где: в Москве, в Питере, в Хабаровске. Если их лишить зарубежного финансирования, перекрыть кислород, то у них не будет средств, чтобы куда-то лететь намеренно и где-то "баламутить"», — отметил депутат.

Разжигать народные волнения на иностранные деньги пока допустимо, но Марченко давно предлагает прекратить лояльно относиться к «агентам влияния».

«Если бы комплекс мер был принят, то уже бы внесистемная оппозиция не полетела в Хабаровский край из Москвы — не было бы денег. А пока у нас спокойно проходит иностранное финансирование, они будут "болтаться" по всей стране и усугублять конфликты. И конечно, с ними должен плотно работать "Центр Э", потому что фактически у каждого из них есть серьезные нарушения законов. Задача — серьезно ими заниматься, привлекать к ответственности и снижать их активность, особенно в непростые для России времена из-за пандемии и последовавшего за ней мирового кризиса. Эти люди — иностранные агенты, агенты влияния, и они всегда активизируются в период нестабильности», — оценил парламентарий деятельность оппозиционных организаций.

Сергей Фургал возглавлял регион с сентября 2018 года. 9 июля его задержали, а позже предъявили обвинения в преступных эпизодах 2004–2005 годов. Он оставался губернатором вплоть до назначения нового врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева.