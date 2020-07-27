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 Россия готова увеличить экспорт сахара в 2020 году

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9:40   27 Июля 2020
Экономика

Россия готова увеличить экспорт сахара в 2020 году

Россия готова увеличить экспорт сахара в 2020 году

Экспорт сахара по итогам сезона 2020 года будет увеличен Россией до 1,8 млн тонн, что в четыре раза больше, чем в прошлом году, следует из отчета "Мировой баланс сахара — май 2020", опубликованного на сайте Международной организации по сахару.

Предполагается, что по итогу текущего сезона, который заканчивается в конце сентября, Россия займет седьмое место в мире по экспорту сахара. Лидером среди мировых поставщиков в 2020 году станет Бразилия, показатель которой составит около 24 млн тонн продукта.

Согласно информации Союзроссахара, в сезоне 2018-2019 годов российский экспорт сахара составил 277 тонн. По итогам первой половины 2020 года Россия поставила за рубеж в 3,9 раза больше сахара, передает ИА REGNUM.

Как пояснил представитель французской компании Sucden Глеб Тихомиров в беседе с РБК, увеличению экспорта сахара способствовал рост урожая и снижение цен на российском рынке.

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Автор: Илья Романович
#экономика россии #сахар #продовольствие #международная торговля

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