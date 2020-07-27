Владельца сети ресторанов "Тарас Бульба" объявят в международный розыск

Осужденного по делу о сокрытии 57 млн рублей владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана могут объявить в международный розыск. Об этом сообщила замглавы Следственного комитета России Елена Леоненко.

Белойван уже привлекался к ответственности по делу о неуплате налогов в 2019 году. Ресторатор был освобожден от наказания из-за болезни. Бизнесмен, предположительно, скрывается от правосудия за границей.

Следователи располагают данными о сокрытии Белойваном 57 миллионов рублей. Предполагаемое нарушение может стать поводом для объявления в международный розыск, уточнили в СК.