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 Нелегальный техосмотр в России станет уголовно наказуемым

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Озвучена разница в зарплатах жителей Москвы и других регионов РФ

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9:40   27 Июля 2020
Происшествия

Владельца сети ресторанов "Тарас Бульба" объявят в международный розыск

Владельца сети ресторанов "Тарас Бульба" объявят в международный розыск

Осужденного по делу о сокрытии 57 млн рублей владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана могут объявить в международный розыск. Об этом сообщила замглавы Следственного комитета России Елена Леоненко.

Белойван уже привлекался к ответственности по делу о неуплате налогов в 2019 году. Ресторатор был освобожден от наказания из-за болезни. Бизнесмен, предположительно, скрывается от правосудия за границей.

Следователи располагают данными о сокрытии Белойваном 57 миллионов рублей. Предполагаемое нарушение может стать поводом для объявления в международный розыск, уточнили в СК.

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Автор: Руслан Неглинный
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