Специалисты Роскачества рассказали, как лучше хранить хлеб

Хлеб нужно хранить либо в бумаге, либо в полотенце, дабы избежать появления плесени. О том, какие правила соблюдать, чтобы продлить хранение этого продукта, рассказали специалисты Роскачества.

По мнению экспертов, хлеб должен находиться в темном месте. Лучше не хранить его на окне или у плиты, а также на солнце, чтобы под упаковкой не образовывался конденсант.

Продукт советуется хранить цельным, а не нарезанным, чтобы уменьшить площадь поверхности, которая доступна для образования грибка, сообщается в Роскачестве. Как правило, на пшеничном хлебе плесень не должна появляться целые сутки.

Плесневые грибы производят вещества, которые оказывают токсичное или даже канцерогенное воздействие. Они могут вызвать аспергиллез, бронхиальную астму и даже провоцировать появление перекрестной аллергии.