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7:57   27 Июля 2020
Общество

Соловьев высмеял Зеленского за переговоры с захватчиком заложников в Луцке

Соловьев высмеял Зеленского за переговоры с захватчиком заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский решил поднять свой рейтинг, общаясь с захватчиком автобуса, не понимая, что этим должны заниматься специалисты. Такое мнение выразил телеведущий Владимир Соловьев по поводу поведения киевского лидера.

Соловьев в программе "Воскресный вечер" высмеял действия украинского лидера Владимира Зеленского. Журналист удивился безумному поступку президента Украины. Он отметил везение Зеленского, что захватчиком оказался обычный безумец, а не настоящий террорист.

Он также отметил неорганизованность киевских спецслужб в работе с такими эпизодами.Никто не просмотрел рюкзак, который поставил перед собой захватчик, никто так и не стал проверять и досматривать выходящих заложников, отметил с ухмылкой Соловьев.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #рф #соловьев #зеленский

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